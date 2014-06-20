Le Monde: Ожесточенные бои на востоке Украины, телефонный разговор Олланда и Меркель с Путиным

В статье под названием "Ожесточенные бои на востоке Украины, телефонный разговор Олланда и Меркель с Путиным", опубликованной в газете Le Monde говорится о том, что в четверг, 19 июня, разгорелись бои между украинской армией и пророссийскими сепаратистами на востоке Украины, недалеко от города Красный Лиман.

На видео, записанном одним из лидеров сепаратистов Игорем Стрелковым, он сообщил, что правительственные силы превзошли их в количестве и вооружении, добавив, что им придется сражаться, отступая, пока российские власти не вмешаются.

Красный Лиман, который расположен недалеко от Донецка, находится под контролем правительственных сил с начала месяца, и, по словам представителя вооруженных сил Украины, "сейчас ведется важное сражение, которое по количеству задействованных военных и по своим масштабам превосходит все предыдущие бои".

Обеспокоенные этой ситуацией, президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель в четверг говорили по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Согласно заявлению французского правительства, они "в очередной раз сказали российскому президенту о необходимости как можно быстрее остановить боевые действия на востоке Украины, чтобы стабилизировать ситуацию и создать условия для настоящей деэскалации конфликта".

Мобилизация бронетехники

Сепаратисты в регионе, по-видимому, пытались прорваться через оцепление украинской армии. Бои началась, когда пророссийские сепаратисты отказались сложить оружие. Это был один из пунктов мирного плана президента Петра Порошенко.

Около 4 тыс. сепаратистов принимали участие в боевых действиях. С обеих сторон использовалась бронетехника, вероятно танки, но эта информация не подтверждена. "Антитеррористическая операция продолжается. Идут бои", – сказал пресс-секретарь АТО Владислав Селезнев.

Напряженная ситуация на границе

В это же время, россияне снова увеличили свое присутствие на границе с Украиной. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен выразил свою обеспокоенность в четверг во время конференции в Королевском институте международных отношений Chatham House в Лондоне: "Мы снова констатируем стягивание российских войск к украинской границе. Теперь туда прибыли еще как минимум несколько тысяч военнослужащих. Я считаю, что речь идет о "крайне прискорбном шаге назад" со стороны Москвы. Похоже, что Россия хочет оставить себе возможность для более серьезного вмешательства в ситуацию в Украине".

Андерс Фог Расмуссен также предупредил, что подобные попытки могут привести к "ужесточению санкций против России, что пагубно скажется на ее экономике".

"Мы видим дальнейшее укрепление российского военного присутствия на границе с Украиной. По крайней мере, несколько тысяч дополнительных войск в настоящее время там размещены. Я считаю это очень прискорбным шагом назад. Кажется, что Россия хочет оставить дверь открытой для большего вмешательства в ситуацию в Украине".

Андерс Фог Расмуссен также предупредил, что такой шаг приведет к "более тяжелых санкций против России, что серьезно повлиять на экономику."