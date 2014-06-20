В Украине выявлено 3 российских танка и 7 боевых машин - Коваль

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании Верховной Рады и.о. министра обороны Украины Михаил Коваль.

Он сказал: «У нас была оперативная информация о том, что 10 боевых машин с системами ”Град” пересекли государственную границу Украины и находятся на территории Украины. Одна машина была нами уничтожена и захвачена, и в этой машине мы нашли всю доказательную базу, что это машина 18-й мотострелковой бригады из Чечни Южного военного округа Российской Федерации».

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По словам Коваля, выявлено еще 6 таких машин, которые «мы держим в поле зрения».

Как сказал и.о. министра, делается все для того, чтобы не дать возможности открыть прицельный огонь. Коваль сообщил, что «зафиксированы только два случая, когда реактивные установки стреляли по населенным пунктам Белополье и Амвросиевка».

Также он сообщил, что «выявлено три танка, два из которых были повреждены на прошлой неделе», - говорится о танках Т-64.

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По словам Коваля, также «у наших противников есть два танка Иж-2. Это танки, которые сняты с постамента, однако на ходу только один, но у него нет боеприпасов».

Кроме того, сообщил и.о. министра, «также есть до 5 бронетранспортеров».

Он отметил, что на прошлой неделе «мы полностью закрыли возможность поступления с территории РФ любой бронетанковой техники на территорию Украины».

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С этим его утверждением не согласилась фракция ”Свобода”, члены которой начали выкрикивать, что это неправда.

Председатель Верховной Рады Александр Турчинов сделал несколько замечаний фракции и даже предложил не выкрикивать оскорбления, а брать оружие и идти воевать на восток Украины.