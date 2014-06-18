В ООН призывают террористов на Донбассе сложить оружие: пришло время начать разговаривать

Верховный комиссар ООН по правам человека Нави Пиллай призвала террористов, которые действуют в Донецкой и Луганской областях, прекратить дестабилизировать ситуацию в регионе.

Как сообщили УНИАН в управлении Верховного комиссара, об этом говорится в ее докладе по поводу ситуации с правами человека в Украине.

В докладе обстоятельно освещаются нарушения законности и правопорядка на востоке Украины. В частности, отмечены нарушения законности и правопорядка в районах, захваченных вооруженными группировками и рост количества доказательств похищения, задержания, жестокого поведения, пыток и убийств, которые касаются более широких групп населения.

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«Все, чего они добились, - это атмосфера незащищенности и страха, которая пагубно влияет на много тысяч людей», - сказала Пиллай.

«Пришло время, чтобы сложить оружие и начать разговаривать. Цель достижения мира и поиска долгосрочного решения проблем, безусловно, досягаема», - считает она.

В докладе отмечается, что в течение отчетного периода ситуация с соблюдением прав человека в восточных районах Донецкой и Луганской областей продолжала ухудшаться, было зафиксировано увеличение количества вооруженных лиц и единиц оружия в обоих регионах; «представители «Донецкой народной республики» признали присутствие граждан Российской Федерации в составе своих вооруженных группировок, в том числе представителей из Чечни и других республик Северного Кавказа», - подчеркивает Пиллай.

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«Эскалация преступной деятельности, которая приводит к нарушению прав человека, больше не ограничивается нападениями на журналистов, избранных представителей, местных политиков, государственных служащих и общественных активистов», - говорится в докладе.

«Похищение, задержание, жестокое поведение, пытки и убийства, которые совершают вооруженные группировки, теперь касаются более широких групп населения этих двух восточных регионов, в которых господствует атмосфера запугивания и, как следствие, страха», - добавила верховный комиссар ООН по правам человека.

Также она констатировала, что несколько тысяч людей являются перемещенными из Донецка и Луганска.

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Кроме того, по данным комиссара, многие люди выезжают из Донбасса из-за угрозы за их «проукраинские» взгляды.

Пиллай призвала украинскую власть сдержанно применять силу, придерживаться международных стандартов во время мер безопасности, а также защищать гражданское население во время действий против вооруженных групп.

Также в докладе верховный комиссар ООН по правам человека большое внимание уделила тревожным тенденциям в Крыму.

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Она констатировала, что «введение законодательства Российской Федерации, что противоречит Резолюции №68/262 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и применимым принципам международного права, препятствует реализации прав и основных свобод человека».

«Жителей Крыма, известных своей «проукраинской» позицией, запугивают», - отмечается в докладе.

Также Пиллай выразила обеспокоенность по поводу того, что многие граждане могут столкнуться с дискриминацией, в частности в сфере образования и занятости, а лидеры и активисты – представители коренного крымско-татарского народа - подвергаются преследованиям и ограничению реализации своих культурных прав.

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«В течение отчетного периода произошло ухудшение ситуации всех жителей Крыма относительно их прав на свободу выражения взглядов, мирных собраний, ассоциаций, религии или убеждений», - говорится в докладе.

В докладе речь идет о ситуации с соблюдением прав человека у Украины в период с 7 мая по 7 июня. Доклад является третьим документом, подготовленным Мониторинговой миссией ООН по правам человека, его подготовка была начата верховным комиссаром в марте.