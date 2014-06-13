Меджлис попросил помощи у ООН и ОБСЕ: в Крыму похищают людей

Меджлис крымских татар обратился к ООН, ОБСЕ и международным правозащитным организациям с просьбой приложить усилия, чтобы предотвратить эскалацию насилия против мирного населения в Крыму.

Соответствующее обращение Меджлиса, принятое 12 июня, опубликовано на его официальном сайте.

В обращении отмечается, что в последние месяцы крымское общество столкнулось с крайне опасным явлением, ранее не характерным для Крыма – похищением людей.

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В Меджлисе напомнили, что в начале марта был похищен и впоследствии найден зверски замученным Решат Аметов - отец трех малолетних детей, мусульманин по вероисповеданию. Факт незаконного задержания и принудительного этапирования Аметова посреди дня с Центральной площади Симферополя зафиксирован журналистами на видео, однако до настоящего времени злодейское убийство не раскрыто и преступники не понесли наказания.

В конце мая в Крыму один за другим пропали трое активистов общественной организации «Украинский дом», жители Симферополя Леонид Корж, Тимур Шаймарданов и Сейран Зинединов. Их дальнейшая судьба неизвестна до настоящего времени.

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«Меджлис крымскотатарского народа оценивает случившиеся акты насилия по отношению к мирным жителям Крыма как акции устрашения крымского общества, а их нераскрытие – как свидетельство игнорирования действующими властями элементарных прав человека на собственную жизнь и безопасность своих родных и близких. Меджлис крымскотатарского народа призывает международные организации и международные правозащитные организации приложить все свои возможности и усилия для предотвращения в Крыму эскалации насилия против мирного населения», - отмечается в обращении.