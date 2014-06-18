Украина должна навсегда отказаться от проектов по вооружению российской армии - эксперт

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение на пресс-конференции выразил директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

“Украина должна навсегда отказаться от вооружения российской армии. Потому что в течение следующих 3-5 лет Украина будет иметь огромные проблемы в отношениях с Россией. И поэтому она не должна иметь никакого отношения к вооружение российской армии”, - сказал Бадрак.

Читайте такжеУкраина может обеспечить потребности армии на 30-35% - экспертОн считает, что производство оружия совместно с Россией для третьих стран возможно только после прекращения войны с РФ, поскольку речь идет об имидже Украины на мировом рынке вооружений.

Читайте такжеОт разрыва кооперации пострадает 79 украинских и 859 российских предприятий ОПК - экспертКак сообщал УНИАН, 16 июня вице-премьер-министр Украины Виталий Ярема заявил, что президент Украины Петр Порошенко на заседании СНБО запретил сотрудничество с Россией в военной сфере.

В тот же день вице-премьер-министр России Дмитрий Рогозин заверил, что в РФ уже неделю назад был представлен план замещения поставок военной продукции из Украины.

«Порошенко запретил кооперации с РФ в сфере ОПК. Поздно. 10.06 Минпромторг внес в ВПК план полного импортозамещения военной продукции», - написал Рогозин в Twitter.