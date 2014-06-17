Рогозин: Россия готова к разрыву связей ОПК с Украиной

Об этом он сообщил в Twitter.

«Порошенко запретил кооперацию с РФ в сфере ОПК. Поздно. 10.06 Минпромторг внес в ВПК план полного импортозамещения военной продукции», - написал Рогозин.

Порошенко запретил кооперацию с РФ в сфере ОПК. Поздно. 10.06 Минпромторг внес в ВПК план полного импортозамещения военной продукции Украины - Dmitry Rogozin (@Rogozin) June 16, 2014

Как сообщал УНИАН, 16 июня вице-премьер-министр Украины Виталий Ярема заявил, что президент Украины Петр Порошенко на заседании СНБО запретил сотрудничество с Россией в военной сфере.

Ранее аналитики прогнозировали, что в случае разрыва сотрудничества в сфере ОПК пострадают 79 украинских и 859 российских предприятий.