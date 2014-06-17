Рогозин: Россия готова к разрыву связей ОПК с Украиной
11:52, 17 июня 2014Политика
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Вице-премьер-министр России Дмитрий Рогозин утверждает, что в РФ уже неделю назад был представлен план замещения поставок военной продукции из Украины.
Рогозин не боится разрыва связей
Об этом он сообщил в Twitter.
«Порошенко запретил кооперацию с РФ в сфере ОПК. Поздно. 10.06 Минпромторг внес в ВПК план полного импортозамещения военной продукции», - написал Рогозин.
Порошенко запретил кооперацию с РФ в сфере ОПК. Поздно. 10.06 Минпромторг внес в ВПК план полного импортозамещения военной продукции Украины
- Dmitry Rogozin (@Rogozin) June 16, 2014
Как сообщал УНИАН, 16 июня вице-премьер-министр Украины Виталий Ярема заявил, что президент Украины Петр Порошенко на заседании СНБО запретил сотрудничество с Россией в военной сфере.
Ранее аналитики прогнозировали, что в случае разрыва сотрудничества в сфере ОПК пострадают 79 украинских и 859 российских предприятий.
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