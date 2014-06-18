Сегодня выпускники военных вузов будут направлены в зону АТО - Коваль

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил и.о. министра обороны Михаил Коваль после торжеств, посвященных выпуску слушателей оперативно-стратегического и оперативного тактического уровней подготовки и 100-летнему юбилею начала подготовки военных специалистов в учебных корпусах Национального университета обороны Украины им. Ивана Черняховского.

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По словам Коваля, часть нынешних выпускников военных заведений образования уже находится в боевых порядках - офицеры руководят батальонами территориальной обороны и т.п.

“Через несколько дней нынешние выпускники пополнят состав тех соединений и частей, которые выполняют задачи по стабилизации обстановки в Донецкой и Луганской областях”, - сказал Коваль и дал высокую оценку сегодняшним выпускникам.