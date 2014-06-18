Украинские силовики успешно устанавливают контроль на границе с Россией – Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам в Киеве.

“Мы ведем решительные действия и успешные операции по восстановлению контроля над государственной границей, сегодня мы делаем все для того, чтобы взять в кольцо Славянск, чтобы сужалось кольцо и ликвидировались те боевики под руководством так называемого «Стрелка», которые оказывают сопротивление украинским военным”, - сказал Порошенко.

При этом он отметил, что недопустимо давать приказ о бомбардировке города, где действуют боевики, и в котором, по разным оценкам, остается 60 тысяч человек мирного населения.

Глава государства пообещал начать реализацию своего плана с установления мира на Донбассе только после установления полного контроля на украинско-российской границе.

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По словам Порошенко, после того как будет восстановлен контроль на границе, он отдаст приказ прекратить огонь.

«Немедленно после этого мы должны получить поддержку мирного плана президента со стороны всех незаконных военных формирований», - сказал он.

Порошенко надеется, что боевики сдадут оружие, освободят заложников, а также разблокируют захваченные здания, и будет установлен порядок на территориях.

Президент подчеркнул, что срок, когда будет прекращен огонь, будет очень коротким, и за это время украинская власть предложит амнистию для тех, кто сложит оружие, если они не совершали тяжких преступлений.

Также Порошенко обещает создать коридор для того, чтобы российские наемники имели возможность без оружия покинуть территорию Украины.

Кроме того, по словам главы государства, ключевым элементом мирного плана является проект изменений в Конституцию, в котором будет предусмотрена глубокая децентрализация власти.

Всего, по словам Порошенко, в мирном плане предусмотрено 14 пунктов, полный перечень которых будет обнародован завтра или послезавтра.