Президент Украины Петр Порошенко ожидает от Верховной Рады решения о самороспуске.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал журналистам.

"Я жду решения самого парламента", - сказал глава государства.

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Порошенко подчеркнул, что вопрос досрочных парламентских выборов сегодня инициирует само общество. Он сослался на социологические опросы, согласно которым более 80% украинцев требуют перезагрузки власти.

Президент подчеркнул, что нельзя игнорировать запрос общества, которое изменилось после Майдана.

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"Игнорировать мнение народа не имеет права никто. Я понимаю, что кому-то хочется посидеть в парламенте, кто-то уже прирос к финансовым потокам, но нужно нести ответственность, парламент должен нести политическую ответственность", - сказал Порошенко и добавил, что именно этот состав фактически привел к многочисленным жертвам на Майдане, в том числе своим голосованием за "законы 16 января".