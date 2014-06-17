Депутаты приняли закон, гарантирующий права на образование переселенцам с оккупированных территорий

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 233 из 316 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом предусмотрено, что по обращению граждан, проживающих на оккупированной территории или переселившихся с нее, по месту их пребывания оформляются и выдаются центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере миграции (иммиграции и эмиграции), в том числе противодействия нелегальной (незаконной) миграции, гражданства, регистрации физических лиц, беженцев и других определенных законодательством категорий мигрантов, справки, подтверждающие место их пребывания. Такие справки выдаются гражданам в день обращения на основании паспорта гражданина Украины или другого документа, в который, в соответствии с Законом Украины "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине", вносятся сведения о регистрации места жительства, и письменного заявления, в котором указывается адрес, по которому гражданину может быть вручена официальная корреспонденция.

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Образец и порядок выдачи справки, подтверждающей местонахождение, образец письменного заявления, которое подается гражданином для получения справки, утверждаются центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сферах миграции (иммиграции и эмиграции), в том числе противодействия нелегальной (незаконной) миграции, гражданства, регистрации физических лиц, беженцев и других определенных законодательством категорий мигрантов.

В законе предусмотрено, что граждане Украины, которые проживают на временно оккупированной территории или переселившиеся с нее, имеют право на получение или продолжение получения определенного образовательного уровня на территории других регионов Украины за счет средств государственного бюджета с предоставлением мест в общежитиях на время учебы.

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Такие граждане Украины имеют право приобретать определенный образовательный уровень за счет бюджетных средств в государственных и коммунальных учреждениях в соответствии с условиями приема на обучение в высшие учебные заведения на соответствующий год, утвержденных центральным органом исполнительной власти по вопросам обеспечения формирования государственной политики в сфере образования.

Если такие граждане не попали в перечень лиц, рекомендованных высшим учебным заведением к зачислению на места государственного заказа, центральный орган исполнительной власти по вопросам обеспечения формирования государственной политики в сфере образования, по обращению этого вуза, предоставляет (размещает) дополнительные места госзаказа с учетом направления, избранного абитуриентом. Порядок выделения дополнительных мест государственного заказа для таких граждан устанавливается центральным органом исполнительной власти по вопросам обеспечения формирования государственной политики в сфере образования.