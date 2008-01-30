Яценюк хочет налоговый кодекс, а не сборник законов империи
Спикер обещал все принять, когда ВР заработает
Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК надеется, что “в короткой перспективе” будет возобновлена “нормальная работа парламента”. Об этом он сказал во время форума «Власть и бизнес – партнеры», который проходит сегодня в Киеве.
По его словам, “сегодня у Верховной Рады Украины не самый высокий индекс производительности труда”.
А.ЯЦЕНЮК сообщил, что сегодня в комитете Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства на рассмотрении находится 17 законопроектов по упрощению разрешительных процедур, дерегулированию экономики. По его словам, среди них шесть законопроектов, внесенных в Верховную Раду Президентом Украины как неотложные.
Председатель Верховной Рады Украины говорит о необходимости принятия налогового кодекса. Он отметил, что сегодня предлагается значительное количество законопроектов такого кодекса. А.ЯЦЕНЮК отмечает, что не хотел бы, чтобы “налоговый кодекс превратился в сборник законов империи, когда мы все что было сбросили бы в один документ и приняли это, назвав налоговым кодексом”. Он отмечает, что это должно быть “системное решение” и только в этом случае оно будет поддержано в парламенте.
А.ЯЦЕНЮК заявляет о необходимости “взять под контроль на конец-то государственные монополии”. Он отмечает, что основными задачами должно стать стремление к низкой инфляции, обеспечение нормального доступа к кредитным ресурсам.
А.ЯЦЕНЮК подчеркнул при этом, что когда Верховная Рада Украины начнет работать, “то мы обязательно все примем”.