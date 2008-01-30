Ющенко хочет выгодно отличаться в мире
17:07, 30 января 2008Политика
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Президент объяснил, что надо сделать
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает отмежевать политическую деятельность от экономической.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время форума «Власть и бизнес – партнеры», который проходит сегодня в Киеве.
«Мне бы очень хотелось, чтобы мы отмежевали политическую деятельность от экономической», – сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что выборы закончились.
Он также отметил, что в Украине нужно улучшить инвестиционную политику, чтобы «мы выгодно отличались в мире».
Президент считает, что сегодня главными проблемами для бизнеса остаются непредсказуемая макроэкономическая ситуация, обременительная налоговая и деформированная разрешительная системы, чрезмерные проверки и контроль.
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