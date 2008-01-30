Ющенко хочет выгодно отличаться в мире

17:07, 30 января 2008
Политика
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Президент объяснил, что надо сделать

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает отмежевать политическую деятельность от экономической.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время форума «Власть и бизнес – партнеры», который проходит сегодня в Киеве.

«Мне бы очень хотелось, чтобы мы отмежевали политическую деятельность от экономической», – сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что выборы закончились.

Он также отметил, что в Украине нужно улучшить инвестиционную политику, чтобы «мы выгодно отличались в мире».

Президент считает, что сегодня главными проблемами для бизнеса остаются непредсказуемая макроэкономическая ситуация, обременительная налоговая и деформированная разрешительная системы, чрезмерные проверки и контроль.

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