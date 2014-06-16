Порошенко надеется, что проект Конституции направят в Венецианскую комиссию уже на этой неделе

Президент Украины Петр Порошенко на этой неделе планирует внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект об изменениях в Конституцию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на заседании совета национальной безопасности и обороны.

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Изменения «подготовлены, и мы обсудили и с премьер-министром, и с председателем Верховной Рады конституционные изменения. Я думаю, что на этой неделе проект Конституции должен быть подписан, проект изменений в Конституцию будет внесен в парламент. Также надеюсь, что на этой неделе он будет направлен в Венецианскую комиссию. Этот проект изменений в Конституцию предусматривает ключевой элемент мирного плана – децентрализацию власти», - сказал президент.

По словам Порошенко, расширение полномочий местной власти будет касаться и вопросов языка, в частности использования русского языка на территории той или иной общины.