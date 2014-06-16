Порошенко считает, что реализация мирного плана на востоке должна начаться с прекращения огня

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в начале заседания СНБО.

По словам Порошенко, об этом пойдет речь в мирном плане, который он предложит на этой неделе. При этом президент напомнил, что львиную долю этого плана он изложил во время инаугурационной речи.Читайте такжеПорошенко обещает восстановить безопасность на государственной границе до конца недели

"Время прекращения огня будет ограниченным. Было бы безответственно сегодня втягиваться в затяжной переговорный процесс. Нам не нужны переговоры ради переговоров", - сказал Порошенко.

Он заметил, что режим прекращения огня возможен лишь после установления полного контроля над границами страны.