Ющенко призвал бизнесменов сначала любить налоговую, а потом – женщин

Во время выступления на всеукраинском форуме “Влада и бизнес – партнеры” Президент Украины Виктор Ющенко предложил присутствующим в зале бизнесменам вместе найти пути защиты украинского предпринимателя от произвола чиновников.

Президент заявил, что он лично не представляет, как может быть успешной политика (в отрасли бизнес развития государства), если разнообразные наблюдательные службы беспощадно прессуют предпринимателей. Проверки пожарников Президент назвал “активнейшими”, а налоговую – “немилосердной”. Но вместе с тем Ющенко хочет, чтобы “налогового инспектора уважали”.

Президент раскритиковал налогоплательщиков за отсутствие надлежащей платежной дисциплины. Ющенко сослался на принцип, который по его словам действует во всем мире: “Налоги не взыскиваются – они платятся”. “Дайте честь предприятию заплатить налоги”, - отметил Ющенко, добавив к этому, что к тем, кто не понимает этой чести нужно принимать меры.

Президент еще раз сослался на иностранный опыт, на этот раз – лишь западный, процитировав шутку французских предпринимателей, которые говорят, – "я сначала люблю инспектора, а затем женщин". К тому же президент привел аксиому, весьма популярную на Западе: "Я убежден в двух вещах: пока я живу, я знаю, что умру и я буду всегда платить налоги".