СНБО рассмотрит введение военного положения на Донбассе - Коваль

Об этом в эфире телеканала Украина заявил и.о. министра обороны Михаил Коваль.

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"Эта тематика завтра будет поднята на заседании Совета национальной безопасности и обороны, и будет принято соответствующее решение", - заявил Коваль, отвечая на вопрос, будет вводиться военное или чрезвычайное положение на востоке Украины и есть ли в этом смысл.

Ранее министр заявил, что в ближайшее время пограничники и силовики закроют границу с Россией