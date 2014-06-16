СНБО рассмотрит введение военного положения на Донбассе - Коваль
01:39, 16 июня 2014Политика
15 0
СНБО Украины 16 июня рассмотрит введение военного положения на востоке Украины, где сейчас проводится антитеррористическая операция
СНБО рассмотрит введение военного положения на Донбассе / mil.gov.ua
Об этом в эфире телеканала Украина заявил и.о. министра обороны Михаил Коваль.
Читайте такжеМинобороны: силы АТО применяют адекватные меры к боевикам
"Эта тематика завтра будет поднята на заседании Совета национальной безопасности и обороны, и будет принято соответствующее решение", - заявил Коваль, отвечая на вопрос, будет вводиться военное или чрезвычайное положение на востоке Украины и есть ли в этом смысл.
Ранее министр заявил, что в ближайшее время пограничники и силовики закроют границу с Россией
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter