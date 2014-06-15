СМИ: луганские сепаратисты держат в заложниках немецкого наблюдателя ОБСЕ

По информации Bild и Mittelbayrische Zeitung, речь идет о 44-летней уроженке Баварии Тане Ваґензон, которая работала научной сотрудницей Института политических наук университета Регенсбурга, а также председателем правления Баварского центра высшей школы по вопросам Центральной, Восточной и Южной Европы, сообщает Еспресо.TV.

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Между тем, ни министерство иностранных дел Германии, ни университет Регенсбурга пока не комментировали, действительно ли она есть среди пропавших, пишет Dw.de.

Как сообщает Mittelbayrische Zeitung, Таня Ваґензон уже 2 года работает в "Центре международных миротворческих операций" в Берлине. По поручению ОБСЕ она должна была наблюдать за ситуацией в восточной Украине, где продолжается конфликт между украинской армией и пророссийскими сепаратистами. Издание выразило мнение экспертов федерального правительства, которые предполагают, что пророссийские экстремисты могут использовать пленных как "живой щит". Во всяком случае никаких условий для освобождение похитители до сих пор не выдвигали, констатирует баварская газета.

Как известно, в конце мая на востоке Украины исчезли 2 группы наблюдателей ОБСЕ. Связь с первой группой в составе 4 человек была потеряна 26 мая, еще с 4 наблюдателями - 29 мая. Относительно первой пропавшей группы, то, как сообщали СМИ, в ее составе есть граждане Швейцарии, Дании, Турции, Эстонии. ОБСЕ заявляет, что контакта с пленными наблюдателями нет.