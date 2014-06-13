Миссия ОБСЕ до сих пор не имеет вестей от 8 захваченных террористами наблюдателей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил пресс-секретарь специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Майкл Боцюркив.

“Специальная мониторинговая команда, к сожалению, все еще не установила общения с четырьмя коллегами из группы из Донецка и из Луганска, с которыми мы потеряли связь 26 и 29 мая соответственно. Мы уже 18 дней ничего не слышим от нашей донецкой команды и 15 дней о луганской команде”, - сказал Боцюркив.

Также он добавил, что единственное, что известно, это то, что исчезнувших членов мониторинговой миссии удерживают в хороших условиях и угрозы их жизни нет.

Читайте такжеМеджлис попросил помощи у ООН и ОБСЕ: в Крыму похищают людей

Боцюркив отметил, что мониторинговая миссия ОБСЕ поддерживает создание гуманитарного коридора на востоке Украины, однако его организация не входит в ее полномочия.

«Если есть какой-то механизм, который позволит людям передвигаться с востока в другие регионы, в безопасные места, мы были бы очень рады мониторить такой коридор, но создавать его - это не в наших полномочиях", - сказал Боцюркив.

По его словам, "к нам по этому поводу обращались так называемые негосударственные деятели с востока, и правительство Украины также обратилось к нам, чтобы мы объяснили концепцию этого коридора. Конечно, на востоке сейчас есть много опасностей. Мы слышали о нехватке воды, наличных средств, люди не могут получить деньги в банкоматах, пенсии, и мы пытаемся лучше отчитываться о ситуации на востоке Украины".

Читайте такжеМиссия ОБСЕ останется в Луганске и продолжит мониторинг

Как сообщал УНИАН, 26 мая была потеряна связь с группой наблюдателей ОБСЕ в Донецкой области. Исчезнувшие представители организации являются гражданами Швейцарии, Дании, Эстонии и Турции.

30 мая ОБСЕ сообщила о задержании еще одной группы наблюдателей на востоке Украины. Связь с группой в Луганской области была потеряна вечером 29 мая.

4 июня СБУ сообщила, что установлена непосредственная причастность российских казацких структур к поставкам оружия террористическим организациям, которые действуют на востоке Украины, а также к похищению представителей ОБСЕ 29 мая.

8 июня один из лидеров террористической организации «Донецкая народная республика» Андрей Пургин заявил, что две задержанные на востоке Украины группы наблюдателей ОБСЕ находятся в Северодонецке Луганской области.

«По моим данным, задержанные группы ОБСЕ находятся в городе Северодонецке. Это чисто рефлекторное решение, поскольку представители миссии (ОБСЕ), которые находятся там, - гарантия того, что в городе не будут вестись боевые действия», - заявил Пургин.