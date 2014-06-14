Президент Литвы выразила соболезнования семьям погибших военнослужащих в Луганске

"Мои искренние соболезнования всем семьям жертв сбитого в Луганске самолета", - написала Грибаускайте на своей странице в Twitter.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 июня, около 1.10 во время захода на посадку в аэропорту Луганска выстрелом из зенитного ракетного комплекса боевики сбили военно-транспортный самолет Вооруженных сил Украины Ил-76. На борту самолета, кроме 9 членов экипажа, находились 40 военнослужащих. Все они погибли. Прокуратура открыла уголовное дело по статье «теракт».