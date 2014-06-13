Российский вертолет пересек украинскую границу

17:18, 13 июня 2014
Политика
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Российский вертолет Ми-35 нарушил украинскую границу и сопровождал колонну украинских военных.

Мі-35 порушив кордон України / inforesist.org

Об этом "Украинской правде" сообщил руководитель пресс-центра АТО Владислав Селезнев.

"Вертолет огневой поддержки вооруженных сил России - Ми-35 - на участке в районе Куйбышево нарушил украинскую границу", - сказал он.

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"Вертолет в течение некоторого времени сопровождал нашу военную колонну", - добавил он.

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