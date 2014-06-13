Российский вертолет пересек украинскую границу

Российский вертолет Ми-35 нарушил украинскую границу и сопровождал колонну украинских военных.

Об этом "Украинской правде" сообщил руководитель пресс-центра АТО Владислав Селезнев. "Вертолет огневой поддержки вооруженных сил России - Ми-35 - на участке в районе Куйбышево нарушил украинскую границу", - сказал он. Читайте такжеРФ перебрасывает захваченные в Крыму танки Т-64БВ через Ростовскую область - активист (фото) "Вертолет в течение некоторого времени сопровождал нашу военную колонну", - добавил он.

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