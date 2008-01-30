У Ющенко объяснили, почему Тимошенко защищает главу Сбербанка

Член Наблюдательного совета ОАО “Ощадбанк” Андрей ПЫШНЫЙ сегодня на брифинге объяснил, почему Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО дают разные оценки деятельности правления Ощадбанка.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам А.ПЫШНОГО, Президент оценивает работу банка системно, основываясь на информации, которую он получал о деятельности этого кредитно-финансового учреждения на протяжении длительного времени.

«Системный анализ дает Президенту (основания) давать те оценки, которые прозвучали», - сказал А.ПЫШНЫЙ.

Премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО, по его мнению, оценивает деятельность Ощадбанка лишь в контексте выполнения правительственного поручения по выплатам компенсаций вкладчикам Сбербанка СССР.

А.ПЫШНЫЙ надеется, что Наблюдательный совет банка, в состав которого входят представители Верховной Рады, Президента и Кабинета министров, найдет общий язык в оценке деятельности правления Ощадбанка.

Как известно, газета «Коммерсант» (от 29 января) сообщила, что Президент В.ЮЩЕНКО на встрече с руководством Верховной Рады и Кабинета министров потребовал отправить в отставку председателя правления Ощадбанка Анатолия ГУЛЕЯ. В качестве аргумента В.ЮЩЕНКО сослался на результаты проверки Ощадбанка Национальным банком Украины. В частности, по информации газеты, НБУ обнаружил "многочисленные нарушения", о которых не мог не знать А.ГУЛЕЙ.

В то же время, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что внимательно наблюдала за каждым днем работы А.ГУЛЕЯ, и его деятельность на посту главы Ощадбанка никаких нареканий у нее не вызывала. Премьер сообщила, что намерена при личной встрече с Президентом предоставить ему объективную информацию в плане организации работы Ощадбанка и выразила уверенность, что он изменит свое мнение.

Справка УНИАН. В Набсовет Ощадбанка входит 15 членов, которых равными квотами, по пять человек, назначают Президент, правительство и Верховная Рада.

А.ГУЛЕЙ в конце марта 2007 года стал председателем правления ОАО «Ощадбанк».