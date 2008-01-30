Мельниченко считает, что Ющенко стал для Пинчука матерью Терезой

Бывший охранник экс-президента Украины Леонида Кучмы, майор запаса Николай Мельниченко в эксклюзивном интервью УНИАН заявил, что его война против «кучмизма» еще не закончилась. Участие членов семьи Кучмы в благотворительных мероприятиях, инициируемых Президентом, Мельниченко считает "политической взяткой": "Мне досадно смотреть на то, как Ющенко собирает бизнесменов – того же Пинчука, – и с ними говорит о том, каким образом помочь многодетным семьям. Не нужно его просить помочь копейками детям – это не функция Президента! Его функция как гаранта – вернуть в бюджет Украины те миллиарды, которые семья Кучмы вынула из кармана обездоленных, а не быть матерью Терезой для Пинчука...".

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