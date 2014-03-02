Генсек ООН призвал Путина к диалогу с властями Украины

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-центр ООН.

”Крайне важно, чтобы восстановить спокойствие и приступить к немедленной деэскалации ситуации. Должны доминировать холодные головы, а диалог должен быть единственным инструментом прекращении этого кризиса”, - сказал Пан Ги Мун.

Он добавил, что обратился к Путину срочно начать прямой диалог с властью в столице Украины Киеве.

Пан Ги Мун сообщил Путину о ”серьезное беспокойство” за действия в Украине.

В заявлении, опубликованном ранее его пресс-секретарем, Пан Ги Мун призвал к уважению и сохранение независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.