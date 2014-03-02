Генсек ООН призвал Путина к диалогу с властями Украины
09:59, 02 марта 2014Политика
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Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал в телефонном разговоре президента России Владимира Путина к диалогу с новой властью Украины.
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-центр ООН.
”Крайне важно, чтобы восстановить спокойствие и приступить к немедленной деэскалации ситуации. Должны доминировать холодные головы, а диалог должен быть единственным инструментом прекращении этого кризиса”, - сказал Пан Ги Мун.
Он добавил, что обратился к Путину срочно начать прямой диалог с властью в столице Украины Киеве.
Пан Ги Мун сообщил Путину о ”серьезное беспокойство” за действия в Украине.
В заявлении, опубликованном ранее его пресс-секретарем, Пан Ги Мун призвал к уважению и сохранение независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.
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