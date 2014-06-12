Le Monde: Путин пытается заставить Украину принять предложение "Газпрома"

Об этом говорится в статье под названием "Путин пытается заставить Украину принять предложение "Газпрома"", опубликованной в газете Le Monde.

В Брюсселе продолжились переговоры между Россией и Украиной по вопросу о газовом долге, который "Нафтогаз" должен выплатить "Газпрому".

Владимир Путин сообщил, что "с учетом скидки $100 на цену, указанную в договоре, окончательная сумма, которую должна будет платить Украина, составит $385 за 1 тыс. кубометров газа", такие же условия Россия предлагала и до свержения бывшего президента Виктора Януковича в феврале.

Читайте такжеВ России назвали "наглостью" требование Яценюка по цене за газ

Если Украина не примет это предложение, Россия перейдет в "совершенно другую стадию" газового партнерства, – заявил президент РФ на собрании правительства. Его высказывания цитировали российские информационные агентства. В первую очередь он заверил, что Россия ведет переговоры абсолютно открыто, прозрачно. "Наши украинские партнеры, видимо, обеспокоены тем, что мы можем как предложить скидку, так и с легкостью ее отменить в одностороннем порядке. (…) Мы никогда не вели себя подобным образом, и всегда уважали взятые на себя обязательства".

Владимир Путин также попытался оказать давление на украинское правительство. "Согласно информации, которая к нам поступает, вопрос даже не в механизмах формирования цены, а в том, что украинским партнерам вроде как мало этих скидок, они претендуют на большее. (…) Если это так, то, судя по всему, дело сознательно заводится в тупик. (…) Но если предложения "Газпрома" будут отвергнуты, Россия перейдет в совершенно другую стадию, хотя мы этого не хотим".

Крайний срок перенесли на 16 июня

Рано утром в среду, после ночных переговоров, "Газпром" перенес крайний срок для оплаты Украиной долга за газ на 16 июня. Переговоры будут продолжаться каждый день, пока не будет достигнуто соглашения.

Читайте такжеЕврокомиссар Эттингер назвал приемлемой для Украины цену на газ ниже $385

По оценкам "Газпрома", долг Украины составляет $4,5 млрд. В случае непогашения, Россия грозится перейти на систему предоплаты за свои поставки. В результате этого могут возникнуть проблемы с поставками газа в Украину, через трубопроводы которой проходит около 15% российского газа, импортируемого европейскими странами. "Газпром" уже переносил крайний срок с 3 на 9 июня и с 9 на 10 июня, после того, как Украина заплатила часть долга в размере $786 млн.