Царева не могут арестовать в Луганске - и. о. губернатора
Депутата от Партии регионов Олега Царева не смогут арестовать в Луганске
Об этом заявила исполняющая обязанности председателя Луганской областной государственной администрации Ирина Веригина в эфире "5 канала", сообщают Новости Донбасса.
"Мне известно, что в среду Царев прибыл в Луганск, здесь он собрал весь актив "ЛНР" (террористическая организация "Луганская народная республика") и раздавал им обещания от имени России, однако арестовать его сейчас невозможно", - сказала Веригина.
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По ее словам, все руководство области, включая руководителей Службы безопасности Украины, областной прокуратуры и милиции, находится в Сватово Луганской области и попасть в Луганск не может.
Как известно, 4 июня Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности Олега Царева, его задержание и помещение под стражу.
Таким образом парламент лишил "регионала" депутатской неприкосновенности.
Штаб национальной защиты Днепропетровской области объявилвознаграждение за доставку в милицию Олега Царева. Каждые три дня оно уменьшается на 20 тысяч долларов.