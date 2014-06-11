В Енакиево боевики захватили восемь милиционеров и автомобиль патрульно-постовой службы

Восемь сотрудников Енакиевского горотдела милиции были задержаны вечером 10 июня боевиками Безлера. Милиционеров отвезли в одно из захваченных зданий – или УВД, или ОБОПа, сообщает gorlovka.ua.Читайте такжеСМИ: Боевики из "ДНР" похитили милиционеров, которые сделали замечание выпивающим подросткам

Причина задержания участковых инспекторов и оперуполномоченных угрозыска и ОБНОНа не сообщается.

Помимо этого, был захвачен служебный автомобиль патрульно-постовой службы.