В Енакиево боевики захватили восемь милиционеров и автомобиль патрульно-постовой службы

10:44, 11 июня 2014
Политика
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 Сейчас все сотрудники милиции находятся в Горловке.

Донецк / REUTERS

Восемь сотрудников Енакиевского горотдела милиции были задержаны вечером 10 июня боевиками Безлера. Милиционеров отвезли в одно из захваченных зданий – или УВД, или ОБОПа, сообщает gorlovka.ua.Читайте такжеСМИ: Боевики из "ДНР" похитили милиционеров, которые сделали замечание выпивающим подросткам

Причина задержания участковых инспекторов и оперуполномоченных угрозыска и ОБНОНа не сообщается. 

Помимо этого, был захвачен служебный автомобиль патрульно-постовой службы. 

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