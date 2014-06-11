В Енакиево боевики захватили восемь милиционеров и автомобиль патрульно-постовой службы
10:44, 11 июня 2014Политика
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Сейчас все сотрудники милиции находятся в Горловке.
REUTERS
Восемь сотрудников Енакиевского горотдела милиции были задержаны вечером 10 июня боевиками Безлера. Милиционеров отвезли в одно из захваченных зданий – или УВД, или ОБОПа, сообщает gorlovka.ua.Читайте такжеСМИ: Боевики из "ДНР" похитили милиционеров, которые сделали замечание выпивающим подросткам
Причина задержания участковых инспекторов и оперуполномоченных угрозыска и ОБНОНа не сообщается.
Помимо этого, был захвачен служебный автомобиль патрульно-постовой службы.
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