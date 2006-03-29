Тимошенко заявляет об угрозе «единения кланов»

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что именно «бизнесмены от политики» из блока «Наша Украина» сегодня настаивают на создании коалиции с Партией регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, на этом она сообщила сегодня на брифинге в Киеве.

По словам лидера БЮТ, такое объединение будет не единеньем Востока и Запада, а «единеньем кланов».

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что она, как и социалисты, в такую коалицию не вступит и перейдет в оппозицию.

Как сообщал УНИАН, сегодня Ю.ТИМОШЕНКО уже заявила, что затягивание с подписанием Меморандума о создании коалиции демократических сил Украины происходит по вине блока «Наша Украина». Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что ей известно о том, что сегодня в комитетах парламента проходят переговоры между Юрием ЕХАНУРОВЫМ, Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и Андреем КЛЮЕВЫМ. В то же время, сообщила лидер БЮТ, ей не удалось сегодня переговорить с Ю.ЕХАНУРОВЫМ по поводу ситуации вокруг меморандума.

Ю.ТИМОШЕНКО призвала «Нашу Украину» не откладывать принятия решения о создании демократической коалиции.