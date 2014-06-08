В Донецке террористы ночью установили новый блокпост

В ночь с 7 на 8 июня в Донецке появился новый блокпост террористов.

Об этом сообщается на сайте городского совета Донецка.

"По состоянию на 9.30 ситуация в Донецке стабильная. Ночь в Донецке прошла относительно спокойно, - говорится в сообщении. - В ночь с 7 на 8 июня на пересечении ул. Стратонавтов и Красноармейского шоссе сторонниками "ДНР" установлен блокпост".

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На сайте напоминают, что по-прежнему закрытыми для движения транспорта остаются Моспинское шоссе, Путиловский путепровод в направлении аэропорта и район железнодорожного переезда поселка Авдотьино.