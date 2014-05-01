Силовики ликвидировали блокпост террористов в Красноармейске

Об этом сообщает "ОстроВ".

В частности, в сообщении сказано, что при штурме объекта никто не пострадал.

"У сторонников так называемой Донецкой Народной республики изъяты три автомата Калашникова, холодное оружие, биты, а самовольно установленный блокпост – ликвидирован", - говорится в сообщении.

Все задержанные граждане переданы правоохранительным органам Днепропетровской области. Ведется следствие.

Читайте такжеСиловики разблокировали 2 блокпоста в Донецкой области Помимо этого, в МВД предупредили, что за самоуправно установленные блокпосты, каждый кто участвует в их установке и охране, понесет ответственность установленную законом за блокирование автомобильных дорог по ст. 279 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщалось ранее сегодня около 5.00 ликвидированы еще три незаконных блокпоста вблизи Славянска.