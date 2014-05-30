Задержанные боевиками в Луганской области члены миссии ОБСЕ вышли на связь - СМИ

Об этом представитель миссии в Украине сообщил Русской службе Би-Би-Си.

Наблюдатели и их украинский переводчик были остановлены 29 мая вооруженными людьми в городе Северодонецк, после чего контакт с ними был потерян.

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Представитель миссии ОБСЕ в Украине сообщил, что они вышли на связь и что с ними обращаются хорошо.

Однако еще четыре члена миссии ОБСЕ, задержанные пророссийскими сепаратистами в Донецке 26 мая, до сих пор не освобождены.

Как сообщал УНИАН, в Донецке с 26 мая проходит активная фаза антитеррористической операции. В тот день около 18.00 Специальная Мониторинговая миссия ОБСЕ потеряла контакт с одной из своих команд, работающей в Донецке. Исчезнувшие представители организации являются гражданами Швейцарии, Дании, Эстонии и Турции.

Для освобождения членов миссии создан специальный штаб, в который вошли сотрудники МВД, СБУ, МИД, а также представители миссии ОБСЕ.

29 мая в МИД Украины сообщили, что есть информация, что сотрудники миссии живы.

Ранее сегодня российские СМИ со ссылкой на представителей незаконных вооруженных формирований в Луганской области заявили, что террористы освободили четырех представителей ОБСЕ, но в организации опровергли эту информацию.