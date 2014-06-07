Госдума может признать "геноцидом" борьбу с террористами на востоке Украины - СМИ

В понедельник, 9 июня, на рассмотрение Госдумы РФ будет внесен проект решения о "геноциде народа" на юго-востоке Украины.

Такое заявление сделал депутат Госдумы Сергей Миронов, передает прокремлевское издание «Крыминформ».

«В России свои национальные интересы, которые мы отстаивали, отстаиваем и будем отстаивать, в том числе, на востоке и юге Украины, когда сейчас там люди вынуждены с оружием в руках защищать свое право быть людьми, говорить на родном русском языке, самим определять свою судьбу», - сказал Миронов.

Он добавил, что «будем надеяться, что господин Порошенко, который вступил в должность, выполнит те обещания или свои планы, о которых он сообщил Владимиру Путину в Нормандии».

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Миронов пояснил, что в связи с этим «Россия должна думать о том, что следует делать дальше», и поэтому в понедельник в Госдуму вносится проект заявления о «геноциде» на юго-востоке Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня в своей речи после церемонии инаугурации Президент Украины Петр Порошенко призвал всех сложить оружие и пообещал амнистию тем, кто не убивал людей и не финансировал террористов на Донбассе.

Он подчеркнул, что не хочет войны и не жаждет мести: "Хотя перед глазами большие жертвы, принесенные украинским народом. Я хочу мира и добьюсь единства Украины".

Кроме этого, пятый президент Украины пообещал уделить большое внимание Донбассу и призвал его жителей к диалогу. Он также сказал, что всенародные выборы президента поставили жирный крест на разговорах о якобы нелегитимности украинской власти. Он отметил, что этот миф был посеян российской пропагандой и кланом Виктора Януковича, который предал Донбасс и ограбил его еще в большей степени, чем всю страну в целом.

Напомним, РФ в марте 2014 года, пренебрегая всеми международными договорами, аннексировала украинский Крым и продолжает дестабилизировать обстановку на востоке Украины, направляя туда вооруженных террористов.

С 15 апреля в Луганской и Донецкой областях проходит антитеррористическая операция.