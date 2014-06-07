Украина ожидает освобождения заложников, захваченных террористами - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал президент Украины Петр Порошенко во время встречи с Федеральным президентом Германии Йоахимом Гауком.

"Мы ожидаем, особенно после сегодняшних переговоров с лидерами ОБСЕ (Порошенко сегодня провел переговоры с федеральным президентом Швейцарии Дидье Буркхальтером - УНИАН), освобождения заложников, которые сегодня удерживаются террористами", - сказал Порошенко, говоря о переговорах, которые должны начаться между Украиной и Россией.Читайте такжеСостоялась инаугурация пятого президента Украины: курс на ЕС и мирный план для Донбасса

Порошенко поблагодарил немецкую сторону за активную поддержку Украины и содействие в налаживании диалога с Россией. Он напомнил, что Украина ждет от России признания выборов, которые, по словам главы государства, впервые прошли абсолютно свободно и демократично. Также Порошенко напомнил о том, что Украина ожидает от Российской Федерации отмены решения Государственной думы, которое разрешает вводить войска на территорию Украины, а также на закрытие границы, через которую сегодня в Украине попадают оружие, террористы, деньги.

"Фактически эти шаги будут обеспечивать достаточно серьезное основание для мира и спокойствия в регионе", - сказал президент.Читайте такжеВ Донецке террористы отпустили главу окружкома после 5 дней плена в подвале СБУ

По его словам, Украина также ожидает реакцию российской стороны на провозглашенные сегодня языковые инициативы.

Кроме того, в ходе встречи Порошенко дал высокую оценку украинско-германским отношениям и поблагодарил руководство Германии за поддержку Украины.