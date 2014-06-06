В Кривом Роге диверсанты должны были получить $50 тысяч за захват школы - МВД

Об этом говорится в сюжете спецвыпуска ТСН.

За $10 тыс. они должны были забросать коктейлями Молотова автостоянку, а за $50 тыс. - захватить райотдел милиции или среднюю школу. Самым дешевым заказом было собрать в Кривом Роге пророссийский митинг - это $2 тыс., а захват горисполкома стоил всего 30 тыс. грн. Среди 4-х задержанных - сотрудник местной милиции и его бывший коллега. У них изъяли оружие.

Также оперативники установили, что эти четверо мужчин грабили платежные терминалы банков, и именно они сообщили 9 мая о "заминировании" двух кинотеатров в Кривом Роге.

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"Все они сейчас арестованы. Есть пятый участник группы, который в настоящее время находится в местах проведения АТО. Он находится в розыске. Они грабили, чтобы заработать преступным путем, и надеялись на своих пророссийских акциях, террористических акциях заработать еще", - рассказал представитель ГУ МВД Украины в Днепропетровской области Алексей Щербатов.