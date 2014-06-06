В Нацгвардии призывают Порошенко ввести ЧП и закрыть границы с Россией

Общественный совет Национальной гвардии Украины призывает президента Петра Порошенко к введению чрезвычайного положения и проведению полномасштабной военной операции для эффективной борьбы с террористами на востоке Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил председатель Общественного совета Общественного штаба “Национальная гвардия Украины” Владимир Волков.

Он рассказал, что общественный совет обратился к Порошенко с письмом, в котором высказал ряд предложений по урегулированию ситуации на востоке страны.

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“Президент должен рассмотреть предложения Общественного совета Нацгвардии о полномасштабной военной операции. Мы требуем также немедленного закрытия границы с Российской Федерацией, введения чрезвычайного положения, усиления пограничных войск и издать приказ о взятии под охрану государственной границы Национальной гвардии. А в местах скопления террористов необходимо провести локальную и эффективную военную операцию”, - подчеркнул Волков.

В свою очередь, заместитель председателя Общественного совета Общественного штаба “Национальная гвардия Украины” Ростислав Афанасьев отметил, что на территорию Украины на сегодняшний день уже проникли около 10 тысяч террористов и поэтому медлить с радикальными мерами нельзя.

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Он также заявил, что в письме к президенту содержится предложение о создании бригады в Нацгвардии Украины, которая бы финансировалась за счет общества.

“Мы предлагаем президенту создать бригаду Нацгвардии, финансирование которой возьмет на себя общественность. Необходимо провести общевойсковую операцию с прикрытием границы. Если мы будем топтаться на месте, то каждый день станет проигрышем. Еще неделю назад в рядах террористов было 5 тысяч бойцов, сейчас уже около 10. И если подготовленные бойцы их не остановят, то эта зараза будет распространяться”, - сказал Афанасьев.

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Напомним, РФ в марте 2014 года, проигнорировав все международные договоры, аннексировала украинский Крым и продолжает дестабилизировать обстановку на востоке Украины, посылая туда вооруженных террористов.

С 15 апреля в Луганской и Донецкой областях проходит антитеррористическая операция.

3 июня Турчинов поручил секретарю СНБО Украины Андрею Парубию изучить вопрос необходимости введения военного положения в Донецкой и Луганской областях, где проводится АТО, для предотвращения дальнейшего развития и прекращения вооруженного конфликта на территории Украины.