На Донбассе действуют около 10 тысяч террористов - Тымчук

На Донбассе, по оценкам украинских спецслужб, действуют около 10 тыс. террористов, симпатизируют им не более 10% населения этого региона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на брифинге в Киеве.

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Тымчук отметил, что на протяжении нескольких последних суток наблюдается довольно успешные действия АТО. Он считает, что сегодня делаются правильные шаги для урегулирования ситуации, но они предпринимаются с большим опозданием. "Я уверен, что если бы многие из этих решений, которые принимаются сейчас, были бы приняты в конце марта или начале апреля, мы бы намного меньшей кровью смогли решить те проблемы, которые видим на востоке Украины", - добавил эксперт.

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Причем, по словам Тымчука, успех приносят зачастую действия отдельных структур АТО. В то же время, вопрос взаимодействия между разными силовыми структурами оставляет вопросы, и Тымчук надеется, что в скором времени будут внесены необходимые коррективы.

Говоря о возможности штурма Славянска, Тымчук отметил, что если бы была возможность бескровного штурма города, он бы уже давно состоялся.