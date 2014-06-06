Яценюк: Украина должна стать членом Европейского союза

«Я уверен, что мы заслуживаем того, чтобы быть членом Европейского союза, и наше продвижение в сторону европейского будущего является необратимым, уверенным и решительным», - заявил Арсений Яценюк, выступая в парламенте по случаю итогов 100 дней работы Кабинета министров.

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Премьер-министр также считает, что подписание экономической части Соглашения об ассоциации с ЕС является первым шагом к тому, чтобы в перспективе Украина стала его членом.

Как сообщал УНИАН, Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации 21 марта по просьбе украинской стороны. ЕС в одностороннем порядке отменил импортные пошлины на украинские товары в пакете общей помощи Украине, в результате чего Киев получит почти 500 млн евро за год.