Экономическую часть Соглашения с ЕС подпишут после выборов - Яценюк

Об этом рассказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк в рамках марафона ТСН.

"Мы взяли это время у наших европейских партнеров, чтобы показать украинскому бизнесу, где мы зарабатываем, ведь нужны изменения. Мы взяли время на консультации",- сказал премьер.

Читайте такжеТимошенко считает подписание Соглашения с ЕС второй победой МайданаЧитайте такжеЯценюк подчеркнул, что подписанная сегодня, 21 марта, политическая часть соглашения дает Украине более широкое сотрудничество, в том числе и в обеспечении защиты украинских границ. Соглашение, подписанное сейчас, дает возможность украинским товарам выйти на европейские рынки без помех, и пока это открытие границ одностороннее. Но это соглашение является только первым этапом, и "улучшение сразу не начнется", ведь документ требует от Украины глубокого реформирования в законодательной сфере.

Напомним, Украина наконец подписала соглашение об ассоциации с ЕС. Правда, не полностью, а частично, только в политической части.