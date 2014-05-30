Опрос: в Украине значительно выросло количество сторонников вступления в Евросоюз

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС). Так, если бы референдум о том, куда вступать Украине - в Евросоюз или в Таможенный союз состоялся в мае этого года, то из всех граждан Украины 47% проголосовали бы за вступление ЕС, передает ZN.UA.

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Согласно данным опроса, 27% респондентов высказались за вступление в Таможенный союз, 12% решили не принимать участие в голосовании, 14% не определились.

Таким образом, в настоящее время за вхождение в Евросоюз готовы проголосовать на 20% больше украинцев, чем за Таможенный союз (ТС). До начала протестов в конце ноября 2013 года доля граждан, которая проголосовала бы за вступление в ЕС, была больше лишь на 3%, чем та, что проголосовала бы за ТС (39% за ЕС, 36% за ТС).

В региональном измерении, сторонников вступления в Евросоюз значительно больше, чем сторонников вступления в ТС, в западных и центральных областях (82% за, против 5%, и 58% за, против 12% соответственно). Сторонников вступления в ТС значительно больше, чем сторонников вступления в ЕС в восточных и южных областях (63 % за, против 12%; 37% за, против 28% соответственно).

КМИС проводил опрос 29 апреля до 11 мая в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме Крыма. В результате полевого этапа были собраны 2022 анкеты. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.