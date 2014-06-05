Меркель: G7 на переговорах с Путиным призовет сотрудничать с Порошенко

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Мы ясно дали понять, что на переговорах с будущим президентом Украины, а также на встречах с Путиным на полях празднования годовщины (высадки) в Нормандии мы направим общее послание. Важно, чтобы Россия сделала свой вклад в стабилизацию ситуации, и привнести деэскалацию, что означает, прежде всего, сотрудничество в новым украинским президентом", — сказала Меркель журналистам по завершении рабочего ужина лидеров стран G7, посвященного ситуации вокруг Украины, сообщает РИА Новости.

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Кроме того, по ее словам, страны G7 призывают Россию сделать и другие шаги.

"Россия также должна внести вклад по приостановке потока сепаратистов и оружия через российско-украинскую границу", — заявила канцлер Германии.