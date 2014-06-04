Меркель не исключает, что G-7 будет обсуждать дальнейшие санкции в отношении России

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом она заявила накануне саммита, который начинает свою работу в среду в Брюсселе.

"Сегодня вечером мы будем обсуждать: во-первых, ситуацию в Украине и другие политические вопросы, во-вторых, как после президентских выборов мы сможем поддержать Украину и в-третьих, наши отношения с Россией и необходимые меры, которые могут быть приняты и, если это не поможет - обсудить дальнейшие санкции", - отметила Меркель.Читайте такжеСША хотят провести консультации с Европой по третьему уровню санкций против России

По ее словам, в четверг G-7 будет обсуждать вопросы, связанные с экономикой и энергетикой.

Канцлер Германии первой приехала на саммит большой семерки.