Меркель не исключает, что G-7 будет обсуждать дальнейшие санкции в отношении России
Канцлер Германии Ангела Меркель утверждает, что G-7 будет обсуждать дальнейшие санкции в отношении России, если ситуация не изменится.
Как сообщает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом она заявила накануне саммита, который начинает свою работу в среду в Брюсселе.
"Сегодня вечером мы будем обсуждать: во-первых, ситуацию в Украине и другие политические вопросы, во-вторых, как после президентских выборов мы сможем поддержать Украину и в-третьих, наши отношения с Россией и необходимые меры, которые могут быть приняты и, если это не поможет - обсудить дальнейшие санкции", - отметила Меркель.Читайте такжеСША хотят провести консультации с Европой по третьему уровню санкций против России
По ее словам, в четверг G-7 будет обсуждать вопросы, связанные с экономикой и энергетикой.
Канцлер Германии первой приехала на саммит большой семерки.