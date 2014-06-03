Силы АТО полностью очистили север Донецкой области от террористов - Турчинов

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента со ссылкой на доклад руководства Антитеррористической операции Председателю Верховной Рады Украины, в. о. Президента Украины Александру Турчинову.Читайте такжеУкраинские войска после боев вошли в Красный Лиман - СМИ

"Сегодня в ходе Антитеррористической операции был полностью очищен от террористов север Донецкой области, уничтожены опорные пункты и военные лагеря боевиков в этом регионе и захвачен их главный укрепрайон в населенном пункте Семеновка, установлен контроль над городом Красный Лиман", - указано в сообщении.

Кроме того, военные начали перекрывать границу на севере и востоке Луганской области.Читайте такжеСилы АТО выдвинули ультиматум террористам в Красном Лимане

По словам Турчинова, сегодня были уничтожены наиболее многочисленные подразделения боевиков, «что в ближайшей перспективе открывает возможность освобождения от террористов центрального Донбасса».