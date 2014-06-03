Группа "Черных человечков" отбыла на Восток Украины на помощь спецбатальону "Азов"
19:03, 03 июня 2014Политика
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Очередная группа "Черных человечков" отбыла на восточный фронт, чтобы пополнить ряды батальйона специального назначения "Азов".
Группа "Черных человечков" отбыла на Восток Украины на помощь спецбатальона "Азов"
«Эта война не является результатом внутренних распрей. Эта война принесена нам врагом из-за рубежа. Наша задача не только остановить ее, но и восстановить единство страны. Эта война будет вестись до восстановления контроля над Крымом», - сказал один из командиров, обращаясь к бойцам, передает Громадське ТБ.
Финансирование подразделения осуществляется силами украинских бизнесменов и обычных граждан.
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