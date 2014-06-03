Группа "Черных человечков" отбыла на Восток Украины на помощь спецбатальону "Азов"

19:03, 03 июня 2014
Политика
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Очередная группа "Черных человечков" отбыла на восточный фронт, чтобы пополнить ряды батальйона специального назначения "Азов".

на дпомогу

«Эта война не является результатом внутренних распрей. Эта война принесена нам врагом из-за рубежа. Наша задача не только остановить ее, но и восстановить единство страны. Эта война будет вестись до восстановления контроля над Крымом», - сказал один из командиров, обращаясь к бойцам, передает Громадське ТБ.

Финансирование подразделения осуществляется силами украинских бизнесменов и обычных граждан.

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