Группа "Черных человечков" отбыла на Восток Украины на помощь спецбатальону "Азов"

«Эта война не является результатом внутренних распрей. Эта война принесена нам врагом из-за рубежа. Наша задача не только остановить ее, но и восстановить единство страны. Эта война будет вестись до восстановления контроля над Крымом», - сказал один из командиров, обращаясь к бойцам, передает Громадське ТБ.

Финансирование подразделения осуществляется силами украинских бизнесменов и обычных граждан.