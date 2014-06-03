Шесть террористов ДНР подорвались на мине в Краматорске

Об этом сообщают "Новости Краматорска".

Читайте такжеТеррористы создают полноценную военную организацию - активистВ момент взрыва все шестеро находились в автомобиле.

В результате разрыва мины четверо из них погибли на месте, одного контузило, а еще один получил ранения средней тяжести.