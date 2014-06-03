Шесть террористов ДНР подорвались на мине в Краматорске

18:29, 03 июня 2014
Политика
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Вчера вечером, 2-го июня, в районе водокачки, что в поселке Ясногорка на мине подорвались шестеро террористов, представителей так называемой "Донецкой народной республики".

В момент взрыва все шестеро находились в автомобиле / REUTERS

Об этом сообщают "Новости Краматорска".

Читайте такжеТеррористы создают полноценную военную организацию - активистВ момент взрыва все шестеро находились в автомобиле.

В результате разрыва мины четверо из них погибли на месте, одного контузило, а еще один получил ранения средней тяжести.

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