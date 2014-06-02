Авиация АТО рассеяла боевиков возле Луганского пограничного отряда - пресс-офицер

Об этом сообщил руководитель группы информирования об АТО Владислав Селезнев на своей странице в Facebook.

"В течение прошлой ночи около 200 вооруженных лиц обстреливали из автоматов и подствольных гранатометов управление Луганского пограничного отряда. Одновременно из позиций, оборудованных в окнах многоэтажки, по пограничникам прицельный огонь вели снайперы боевиков", - написал он.

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По словам Селезнева, в результате обстрела среди пограничников есть раненные, им оказана медицинская помощь.

"Пограничники вели ответный огонь. Им на помощь силами АТО была направлена авиация, которая выполнила боевую задачу и рассеяла террористов", - отметил Селезнев.

Как сообщалось, сегодня около 00.30 к управлению Луганского пограничного отряда подъехало около 100 вооруженных лиц, которые расположились по периметру отряда. Первая атака с применением автоматов и подствольных гранатометов началась около 4 часов и длилась около 40 минут. Террористы продолжали стягивать силы и вооружения к управлению отряда. По состоянию на 7.00 их было уже около 400 лиц, информировали в Государственной пограничной службе, добавляя, что авиация не может принять участия в бое, поскольку террористы прячутся в жилых домах.

По данным координатора группы «Информационное сопротивление» Дмитрия Тымчука, во время штурма террористами Луганского пограничного отряда ранено 7 пограничников.