Госпогранслужба: Заблокированные луганские пограничники остаются один на один с боевиками

В Государственной пограничной службе Украины продолжают отрабатывать вопрос о предоставлении наземной помощи заблокированному боевиками Луганскому пограничному отряду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, отвечая на вопросы журналистов, заявил председатель Госпогранслужбы Николай Литвин.

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“Вчера нас поддержало руководство АТО и была направлена авиация — вертолеты (для деблокирования отряда — УНИАН). Хотелось бы и наземную поддержку. Мы сейчас обсуждаем этот вопрос. Этот вопрос в плане решения, и этот вопрос нуждается в самом быстром решении. Хотелось бы, чтобы вы поняли: обстановка очень непростая”, - сказал Литвин.

Говоря о сегодняшней ситуации, сложившейся вокруг пограничников в Луганске, Литвин отметил, что, “к сожалению, наши пограничники остаются один на один с боевиками. На данное время вокруг отряда наблюдается позиционное затишье”.

По словам Литвина, 2 июня пограничников в Луганске боевики обстреливали из автоматического оружия, крупнокалиберных пулеметов, применили снайперские винтовки, гранатометы, минометы.

Как отметил председатель ГПСУ, среди пограничников 8 раненых. В то же время, по имеющейся информации, со стороны боевиков приблизительно 9 убитых и 28 раненых.

Отвечая на уточняющий вопрос, когда именно будет оказана помощь пограничникам, Литвин заявил: “Я поднимал, и сегодня буду поднимать вопрос, чтобы мы действовали быстро и оперативно в этом направлении”.

Как сообщал УНИАН, вчера, 2 июня, в Луганске пограничники с 4.00 утра около 17 часов только своими силами отбивали атаки террористов. В рамках взаимодействия на помощь пограничникам направлялись истребители сил АТО, однако вести прицельный точечный огонь в городе они полноценно не смогли.

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Были ранены 8 военнослужащих. Со стороны нападавших окончательное количество раненых и убитых неизвестно, предварительно говорилось о 8 и 5 соответственно.

Ночью на территории Луганского пограничного отряда было некоторое затишье, утром поблизости опять начали появляться террористы.

Днем 3 июня российские СМИ сообщили, что перестрелки в Луганске возобновились.