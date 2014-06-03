Турчинов рассказал депутатам об успехах АТО на Донбассе

Сейчас осуществляется комплекс активных действий в рамках антитеррористической операции по освобождению «северного Донецка».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании Верховной Рады председатель ВР Александр Турчинов.

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По его словам, действия АТО проходят успешно.

Турчинов напомнил, что накануне силы АТО с воздуха уничтожили блокпосты террористов в Луганской области и заблокировали попытку уничтожения украинских пограничников.

Кроме того, сегодня утром уничтожено большое количество террористов в скрытом лагере в промзоне вблизи Северодонецка, сказал Турчинов.