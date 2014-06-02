Коморовский приедет на инаугурацию Порошенко

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь Коморовского Иоанна Тшаска-Вечорек.

"Подтверждаем эту информацию (об участии Коморовского в инаугурации)", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, Коморовский поздравил Порошенко еще 25 мая после объявления результатов экзит-пола, которые показали его победу в первом туре с 56-57%-й поддержкой избирателей.

Читайте такжеТурчинов предложит Раде назначить инаугурацию президента на 7 июня

Сегодня, 2 июня, ЦИК Украины официально объявила Порошенко избранным президентом. Он - пятый президент Украины в современной истории и первый, который выиграл выборы уже в первом туре.

Читайте такжеУ Путина еще есть шанс побывать на инаугурации Порошенко

Коморовский также пригласил Порошенко посетить Варшаву для участия в торжественных мероприятиях по случаю 25-й годовщины "Свободной Польши", которые пройдут 3-4 июня. Порошенко принял это приглашение.