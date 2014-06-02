Президент Польши встретится с Порошенко 3 июня в Варшаве
13:57, 02 июня 2014Политика
1
Президент Польши Бронислав Коморовский завтра вечером в Варшаве проведет встречу с победителем президентских выборов в Украине Петром Порошенко.
Президент Польши Бронислав Коморовский назначил встречу новому президенту Украины / фото УНИАН
Как сообщила пресс-служба главы польского государства, встреча состоится во дворце Бельведер в 22.30 по местному времени.
Читайте такжеСМИ: названа дата встречи Обамы и Порошенко
Как сообщал УНИАН, Петр Порошенко планирует посетить с визитом Польшу 3-4 июня по приглашению Бронислава Коморовского для участия в праздновании 25-й годовщины первых частично свободных выборов в польский парламент. В этих мероприятиях также примет участие ряд глав других стран, среди которых президент США Барак Обама.
По неофициальной информации, Петр Порошенко в Варшаве планирует ряд двусторонних встреч, в том числе, с президентом США.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter