Террористы, атакующие луганский погранотряд, используют жителей как живой щит - ГПСУ

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины.

Как говорится в сообщении, «по состоянию на 11.00 около 500 террористов уже 7 часов продолжают штурмовать управление Луганского пограничного отряда. Во время штурма боевики используют не только минометы, гранатометы, пулеметы и автоматы, но и любимую «российскую» тактику – осуществляют обстрел пограничного отряда из жилых квартир, крыш домов, при этом используют жителей как живой щит».

Читайте такжеТымчук опровергает информацию, что "авиация рассеяла боевиков" под ЛуганскомТакже в пограничном ведомстве подчеркнули, что «в свою очередь российские журналисты, соревнуясь в цинизме и откровенной лжи, распространяют информацию, что в отряде находятся боевики «Правового сектора», националисты, которые на предложение перейти в ряды ЛНР ответили огнем в «мирных жителей», не выпустив при этом солдат срочной службы (забыв, что срочной службы в Госпогранслужбе нет уже с 2008 года)».

Пограничники героически держат оборону под Гимн Украины, который уже 4 часа раздается из громкоговорителей. По уточненной информации, ранены 7 охранников границы. Со стороны террористов предварительно 8 раненных и 5 убитых, проинформировали в Госпогранслужбе.