Российское телевидение лжет о Нацгвардии и ПС, атакующих мирных луганчан

Как сообщает отдел по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, не понятно только, как тот, кто обороняется, может вести наступательные действия и почему на видео боевики прячутся за жилыми домами?

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«В части и контрактники, и срочники, Национальная гвардия, а также есть данные, что там находится «Правый сектор…», - говорится в сюжете.

Корреспонденту телеканала, отмечается в сообщении, следовало бы знать, что во-первых, срочников в Госпогранслужбе нет уже более 5 лет. Во-вторых, пограничники были бы рады, если бы рядом была помощь из той же Нацгвардии, однако она отсутствует. Что касается «Правого сектора», то было бы странно, если бы сюжет на канале LifeNews прошел без упоминания об этой организации.

«В расщелине между домами находился один из бойцов армии юго-востока, он вел наблюдение через снайперский прицел и на наших глазах ему попала пуля прямо в голову…», - продолжает вещать голосом праведника корреспондент.

Хотелось бы отметить, говорится в сообщении, что наблюдение легче вести через бинокль и «бойцу армии» об этом стоило сказать предварительно.

«В свою очередь хотелось бы спросить корреспондента, как он так вовремя оказался на линии огня и почему не убегает, если пограничники совместно с Нацгвардией и «Правым сектором» ведут обстрел и наступают?», отмечено в сообщении.